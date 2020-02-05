ارتفاع ضحايا كورونا في الصين لـ491 وفاة و24324 مصابا

2020/02/05 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" ،اليوم الأربعاء، إلى 491 وفاة و24 ألفا و324 إصابة مؤكدة.

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