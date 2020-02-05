انفجار عبوة في الحبوبي يخلف ثلاث اصابات

2020/02/05 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..انفجرت عبوة صوتية، بعد منتصف ليلة البارحة ، مستهدفة احدى خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية .وتسبب الأنفجار بإصابة ثلاثة معتصمين بجروح طفيفة ، وأضرارا مادية بالخيمة ومحال تجارية .من جانبها اجرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة الجهات التي تقف وارء الحادث .

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