هكذا ستكون Sorento الجديدة كليا من كيا!

2020/02/05 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتطلع عيون عشاق السيارات رباعية الدفع إلى Sorento الجديدة التي يفترض أن تكشف عنها كيا رسميا في الربع الأول من العام الجاري.

ومن ناحية المظهر الخارجي باتت السيارة الجديدة مختلفة بشكل ملحوظ، وحصلت على مصابيح LED أمامية تتحرك مع حركة المقود لتوفر إنارة أفضل على المنعطفات، كما تغير فيها تصميم المصابيح الخلفية التي أصبحت أكبر ووضعت بشكل طولي.

كما تغيير تصميم الواجهة الأمامية لهذه السيارة، وحصلت على شبك أمامي مميز لغطاء المبرد، وممتصات صدمات جديدة، وتغير فيها شكل الواجهة الخلفية التي حصلت على جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وتبعا للتسريبات ستحصل Sorento أيضا على نظام مولتيميديا جديد كليا، وشاشات جديدة تعمل باللمس، ونظام مطور للتكييف، سيسمح بالتحكم بدرجات الحرارة بشكل مستقل في كل جهة من السيارة، أما ذراع ناقل الحركة فستستبدل بقطعة دائرية مميزة كما في سيارات بي إم دبليو الحديثة.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة في السوق الروسية بنوعين من المحركات، محركات بسعة 2.2 ليتر وعزم 200 حصان، ومحركات بـ 6 أسطوانات وسعة 5.5 ليتر وعزم 249 حصانا، كما يفترض أن يطلق منها نماذج بمحركات هجينة.

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