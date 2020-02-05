وفاة 65 حالة مصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية

2020/02/05 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين، رغم إجراءات العزل القاسية في مقاطعة هوبي.

وأحصت السلطات ارتفاعا في عدد الإصابات في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس، وقالت في تقريرها إن خمسة وستين حالة وفاة جديدة سجلت إلى جانب الإصابات.

وأعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى اربعمئة وتسعين حالة، وأكثر من أربعة وعشرين الفا حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس.

وحثت منظمة الصحة العالمية بدورها كل وزراء الصحة في العالم على تحسين تبادل المعلومات بشأن انتقال فيروس كورونا، وأكدت المنظمة أنها سترسل فريقا من الخبراء الدوليين للعمل مع السلطات الصحية الصينية.

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