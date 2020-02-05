شرطة ذي قار تنفي اعتقال شقيق المحافظ

2020/02/05 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية شرطة محافظة ذي قار، ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي حول اعتقال شقيق اباذر العمر محافظ ذي قار وكالة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”: “نؤكد ان هذا الخبر عار عن الصحة ونهيب بالجميع الانتباه الى تلك الاخبار الزائفة والمغرضة من قبل الصفحات الوهمية”.ودعت المديرية في بيانها “لمتابعة الاخبار من المصادر الموثوقة”.

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