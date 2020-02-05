2020/02/05 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كربلاء

قال وزير الاعمار والإسكان والبلديات، بنكين ريكاني، الأربعاء (5 شباط 2020)، إنه اكتشف وجود 363 مشر...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ريكاني: اكتشفت 363 مشروعاً متوقفاً بعد تسلمي الوزارة.. وما نفتتحه اليوم من مشروع تأخر 12 عاماً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ريكاني: اكتشفت 363 مشروعاً متوقفاً بعد تسلمي الوزارة.. وما نفتتحه اليوم من مشروع تأخر 12 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).