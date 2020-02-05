التربية: أكثر من 1.2 مليون طالب يؤدون امتحانات نصف السنة في بغداد والبصرة

2020/02/05 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الأربعاء (05 شباط 2020)، توجه اكثر من مليون طالب وطالبة لاداء الامتحانات الخاصة بنصف السنة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2019 - 2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الامتحانات انطلقت في محافظتي بغداد لجانبي الكرخ والرصافة والبصرة وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات كافة من اوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشان العملية الامتحانية".

وأضافت، ان "اليوم الاول للامتحان شهد مشاركة ما يُقارب 1،208،238 طالب وطالبة للمرحلة الثانوية والتعليم المهني، موجهة "مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات لتلافي الوقوع في اخطاء تنعكس سلبا على العملية الامتحانية سيما تلك المتعلقة بواجبات مدير المركز الامتحاني والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات واستلامها والية التعامل مع الدفتر الأمتحاني" .

واعربت الوزارة بحسب البيان عن "أملها بأن يُحقق جميع الطلاب الأعزاء نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الاسرة التربوية".

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين (03 شباط 2020)، ان قرض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية يكون على دفعتين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدفعة الاولى لقروض البناء تبلغ 25 مليون دينار

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، السبت (01 شباط 2020)، ضبط أدوية بشرية مخالفة للضوابط والتعليمات في أمتعة أحد المسافرين في مطار بغداد الدولي، فيما أشارت إلى ضبط طائرة مسيرة بمطار النجف الدولي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد ال

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، الاربعاء (29 كانون الثاني 2020)، ضبط ثلاث سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السلطة الكمركية في منفذ ام قصر الشمالي رصيف (20)

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