2020/02/05 | 12:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم احد أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، بشكوى ضد مدير علاقات الاتحاد العراقي لكرة القدم زياد الموسوي، لدى القضاء.وقال مصدر في اتحاد في الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “احد أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقدم بشكوى لدى القضاء ضد مدير العلاقات باتحاد الكرة زياد الموسوي”.وأوضح ان “الشكوى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شكوى ضد مدير علاقات اتحاد الكرة العراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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