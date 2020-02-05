نائب يكشف عن اتفاق للكتل السياسية بمنح علاوي الحرية الكاملة باختيار الوزراء

2020/02/05 | 12:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد النائب ﺑﺪر اﻟﺰﻳﺎدي، الاربعاء، أن الكتل اتفقت على منح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الحرية الكاملة باختيار الوزراء، فيما اشار الى ان علاوي سيستعين بمستشارين بشأن ذلك.

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