رغم انتشار فيروس “كورونا” زوج عبير صبري يبني مسجداً في تايلاند

2020/02/05 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الفنانة عبير صبري أن زوجها المحامي أيمن البياع أقام مسجداً في دولة تايلاند في جنوب آسيا، في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا القاتل، وهو الأمر الذي دعا العديد من متابعيها لتحذيرها وزوجها من أن يأخذا حذرهما حتى لا يصابا بالفيروس، كما تلقت العديد من التعليقات التي هنأتها وزوجها بالمسجد الجديد داعين الله أن يكون سبباً في الخير لهما.

وهنأت عبير زوجها بافتتاح مسجده الجديد،‏ ونشرت عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، صوراً للمسجد وكتبت معلقة عليها: “مبروك حبيبي مسجدك في جنوب ‏تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر”.‏

يشار إلى أن عبير صبري تشارك في مسلسل “الأخ الكبير”، الذي يعرض حاليا عبر شاشة‎cbc .‎ وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وحقق نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية، وهو من بطولة محمد رجب، هبة مجدي، دينا فؤاد، راندا البحيري‎.

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