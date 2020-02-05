البنك المركزي ينفي تداول فئة (المليون) دولار

2020/02/05 | 13:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى البنك المركزي العراقي، تداول فئة (المليون) دولار لكونها ورقة غير نقدية.

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