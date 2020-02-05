الجيش السوري يطوق مدينة سراقب والقوات التركية تنتشر في داخلها

2020/02/05 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوق الجيش السوري مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي من 3 اتجاهات، هي الشرقية والجنوبية والغربية.وقالت مصادر سورية، ان “الجيش السوري تفصله عن المدينة نحو 1 كلم، مبينا ، ان “مدرعات للقوات التركية تنتشر داخل مدينة سراقب الاستراتيجية شرق إدلب لإعاقة تقدم الجيش السوري اليها”.

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