تجهيز الحشد الشعبي بـ (45) مليون لتر من أنواع المشتقات النفطية

2020/02/05 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن تجهيزها لقوات الحشد الشعبي المقدس بأنواع مختلفة من الوقود وذلك بناءاً على التوجيهات الوزارية المقررة حرصاً منها على تقديم الدعم المادي واللوجستي لتنفيذ مهامهم الأمنية عبر توفير احتياجاتهم من أنواع الوقود وفق الخطط التجهيزية المعدة لهذا الغرض .وقال وكيل مدير عام الشركة حسين طالب عبود، […]

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