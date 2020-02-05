شاهد بالوثيقة.. نقابة الصيادلة تصف الدكتور علاء الركابي بـ6 نقاط على خلفية مايتعرض له

2020/02/05 | 13:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت نقابة الصيادلة في العراق، بيانا على خلفية مايتعرض له الدكتور والمتظاهر في محافظة ذي قار علاء الركابي، فيما زكت الركابي بـ6 نقاط.وقالت النقابة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنها اصدرت توضيحها بالنظر لما يمر به الركابي من “حملة تسقيط وبحكم معرفة النقابة به بسبب قربها ومعرفتها الكاملة به”.

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