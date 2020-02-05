الكويت.. تراجع فائض الميزان التجاري 14.2 بالمئة خلال 10 أشهر

2020/02/05 | 13:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح سليمان/ أظهرت بيانات رسمية، تراجع فائض الميزان التجاري لدولة الكويت، بنسبة 14.2% على أساس

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