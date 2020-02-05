بالصور/ الرحلة الصعبة للحمالين الكورد

2020/02/05 | 13:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل الحمالون سلعا ثقيلة على ظهورهم ويقطعون المنحدرات الجبلية والوديان بين الثلوج الواقعة بين اقليم كوردستان وايران.

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