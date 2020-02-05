2020/02/05 | 13:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشكل واضح خلال خطابه حول حالة الاتّحاد؛ حيث امتنع ترمب عن مصافحتها ومزقت هي نسخة من خطابه بينما كانت تقف وراءه.ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء وتابعته وكالة صدى، فقد تجنب ترمب الحديث عن مساءلته لكن جراح المعركة بدت واضحة خلال خطابه الذي استغرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيلوسي تمزق خطاب ترمب بعد رفضه مصافحتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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