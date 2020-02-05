2020/02/05 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. مجلس الوزراء يمدد فترة بقاء رئيس هيئة تدار بالوكالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 13:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مجلس الوزراء يمدد فترة بقاء رئيس هيئة تدار بالوكالة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مجلس الوزراء يمدد فترة بقاء رئيس هيئة تدار بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).