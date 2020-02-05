نائب يكشف عن حراك لإبقاء بعض وزراء عبدالمهدي في الحكومة المقبلة

2020/02/05 | 13:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف عضو مجلس النواب باسم خشان، عن وجود حراك سياسي، من أجل ابقاء بعض وزراء الحكومة الحالية، في الحكومة المقبلة.

وقال خشان ان "هناك حراكا لبعض الجهات السياسية، من أجل ابقاء بعض وزراء حكومة عادل عبدالمهدي، في الحكومة المقبلة، من أجل استمرار نفوذ تلك الجهات من السيطرة على مقدرات الدول...

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