بالصور : عودة الرعايا العراقيين من الصين الى بغداد ..

2020/02/05 | 13:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نقلت " وسائل اعلام دولية " ، اليوم الأربعاء، بأن الرعايا العراقيين عادوا من جمهورية الصين الشعبية إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال نقلا عن مصادر في مطار بغداد الدولي إن "عددا من الرعايا العراقيين وصلوا اليوم إلى مطار بغداد على متن طائرة تابعة لشركة طيران إيرانية".

ويذكر ان وزير ا...

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