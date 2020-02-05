2020/02/05 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

نفى القيادي في الحشد العشائري، في محافظة نينوى، إبراهيم المرسومي، الأربعاء (5 شباط 2020) صول قوة عسكرية جديدة أميركية لقاعدة القيارة الواقعة جنوب مدينة الموصل.

وقال المرسومي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هذه الأخبار غير صحيحة، ومنذ فترة الوضع في القاعدة ومحيطها مستقر ولا توجد حركة غير طبيعية ولم يتم إرسال قوات جديدة".

وأشار الى أن "قوة أميركية وصلت من أربيل، قبل أيام، ولكن لم تصل قوة جديدة الآن، ولا توجد هنالك جولات للقوات الأميركية في جنوب الموصل أو داخل مركز المدينة إطلاقا".

وكانت مواقع تواصل اجتماعي ووسائل إعلام محلية، تحدثت عن وصول قوات أميركية جديدة، استقرت في قاعدة القيارة، في محافظة نينوى، بعد تعرضها الجمعة الماضية لقصف صاروخي جديد.

وكانت أعلنت الاعلام الامني، أعلنت الجمعة، سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إن "خمس قذائف سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى، ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشرة".

وأضافت، أنه "لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية".

بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب المستقل الفائز بعضوية مجلس النواب، باسم خشان، الأربعاء (05 شباط 2020)، عن سببٍ يمنع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي من التخلي عن جنسيته الثانية.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكل

بغداد اليوم- كربلاء

قال وزير الاعمار والإسكان والبلديات، بنكين ريكاني، الأربعاء (5 شباط 2020)، إنه اكتشف وجود 363 مشروعاً متلكئاً متوقفاً بعد تسلمه منصبه الوزاري، فيما أشار الى أن المشروع الذي يفتتحه الآن، وهو مشروع معالجة مياه المجاري في كربلاء،

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الثلاثاء (04 شباط، 2020) عن موعد إعلان النتائج النهائية من قبل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السابق، عادل عبد المهدي، بشأن اغتيال نائب رئيس هيأة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيادي بالحشد العشائري ينفي وصول قوة أمريكية جديدة الى قاعدة ’’القيارة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيادي بالحشد العشائري ينفي وصول قوة أمريكية جديدة الى قاعدة ’’القيارة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).