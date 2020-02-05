خشان يكشف عن سبب يمنع رئيس الوزراء المكلف من التخلي عن جنسيته الثانية

2020/02/05 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب المستقل الفائز بعضوية مجلس النواب، باسم خشان، الأربعاء (05 شباط 2020)، عن سببٍ يمنع رئي...





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