2020/02/05 | 13:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة لمن ظهرت اسمائهم ضمن الـ 180 درجة وظيفية امام مبنى شركة نفط البصرة (الماكينة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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