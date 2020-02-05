شاهد بالفيديو: تقرير امريكي حول “الرائد عزيز”.. نقطة ضوء لـ”تحسين سمعة” الأمن العراقي

2020/02/05 | 13:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت شبكة بي بي سي الامريكية، وثائقيا يدور حول الضابط في الشرطة العراقية الرائد عبدالعزيز، الذي اشتهر في الاوساط الشعبية والاعلامية لما يتمتع به من اسلوب فريد ومحبب لدى الناس.واعتبر الوثائقي الامريكي، الرائد عزيز، محاولة لمستقبل جيد في طريق تحسين سمعة وعلاقة القوات الامنية العراقية مع المواطنين واستعادة الثقة.

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