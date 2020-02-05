مجلس الوزراء يمدد فترة بقاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية لثلاث اشهر

2020/02/05 | 13:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الامانة العامة لمجلس الوزراء على تأجيل إحالة رئيس هيئة المنافذ الحدودية وكالة إلى التقاعد ثلاثة أشهر.

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