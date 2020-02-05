حجز الطلبة العراقيين القادمين من الصين في مستشفى الفرات ببغداد

2020/02/05 | 13:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اينيوصل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية، اليوم الاربعاء، الى بغداد، حيث لم تؤشر عليهم أي اصابة بفيروس "كورونا" الخطير.

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