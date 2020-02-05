شركة اميركية تنقل مرض “كورونا” الى العراق

2020/02/05 | 13:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر مطلع ان احدى الشركات الاميركية في معسكر التاجي تنقل 15 نفر من الجنسية الفيجية قادمين من هونك كونك وقال المصدر ان الاشخاص كان من المفروض ان يذهبون الى […]

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