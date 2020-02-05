الاستخبارات العسكرية تستولي على كدسين للأسلحة والاعتدة في الأنبار

2020/02/05 | 13:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من الاستيلاء على كدسين لأسلحة والاعتدة في قضاء هيت بالأنبار.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني تمكنت من الوصول إلى كدسين للأسلحة والاعتدة في وادي المرج بقضاء هيت في الانبار".واضافت الاستخبارات انها"تمكنت من ضبط بداخله ٥٨٢٠ اطلاقة BKC و٩٦ رمانة دفاعية و ٨٨ حشوة قاذفة و٤٩ صاروخ قاذفة ضد الدروع و ٤ رشاشات BKC و٤ قاذفات و ٣ أشرطة BKC و ٢ رمانة هجومية".واشارت الى انه "قد تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".

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