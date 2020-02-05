الإدارة الامريكية تعتزم زيادة تقييد صادرتها التكنولوجية الى هواوي

2020/02/05 | 13:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم عقد اجتماع هذا الشهر لمناقشة زيادة تقييد صادرات التكنولوجيا إلى الصين وشركتها "هواوي" الرائدة في مجال الاتصالات.

وقالت إن الاجتماع، المقرر عقده في 28 شباط، سيضم مسؤولين رفيعي المستوى لإجراء المحادثات بعد أن أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قوانين تهدف إلى تخفيض الشحنات الأجنبية إلى شركة هواوي.

ويهدف إلى معالجة أفضل السبل للتعامل مع الشركة الصينية المدرجة في القائمة السوداء ضمن الحرب التكنولوجية.

ويفضل بعض السياسيين في الولايات المتحدة إقامة علاقات تجارية وثيقة مع بكين، في حين يرى آخرون أن الصين وهواوي، أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأمريكي.

وقال تيم موريسون، وهو مدير سابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "يتعين على الإدارة أن تقرر كيفية ملائمة خطابها بشأن الصين مع سياسات حرمان الصين من التكنولوجيا والصناعة الرئيسية".

وضعت وزارة التجارة الأمريكية، في شهر أيار، شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة، معلنة مخاوفها على الأمن القومي، وسمح ذلك للحكومة الأمريكية بتقييد مبيعات السلع الأمريكية الصنع إلى الشركة وعدد صغير من العناصر المصنوعة في الخارج والتي تحتوي على تكنولوجيا أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في خطابه السنوي للكونغرس، إن استراتيجية إدارته عملت بشكل فعال في حل النزاع التجاري مع الصين، مشيرًا إلى أنه بفضل إدارته تم التوقيع على الاتفاقيات مع الجانب الصيني.

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