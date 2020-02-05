اربيل تعلن انتهاء ازمة الغاز

2020/02/05 | 13:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل ، اليوم الاربعاء، انفراج ازمة الغاز السائل، مؤكدة ان التوزيع والبيع سيعود الى طبيعته كما كان خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام.

وقال رئيس الحكومة المحلية فرست صوفي، في مؤتمر صحفي "لم تعد هناك مشكلة تعيق توزيع الغاز فمنذ ايام وصلت تلك المادة الى المحطات في اربيل ".

واضاف ان "الوكلاء شرعوا في توزيع الغاز في احياء ونواحي واقضية المحافظة"، مشيرا الى "مرافقة عجلات للشرطة شاحنات التوزيع للتأكد من وصول الغاز الى المواطنين بشكل انسيابي وعدم البيع فوق التسعيرة المحددة".

وتابع صوفي "حتى وان رافق عملية نقل الغاز والتوزيع عرقلة فان مشكلة شحة الغاز ستنتهي في مدة اقصاها ثلاثة ايام".

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