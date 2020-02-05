12 قبيلة في ذي قار توجه تحذيرا وانذارا الى السيد مقتدى الصدر وعشيرته

2020/02/05 | 14:02 - المصدر: سومر نيوز

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وجهت اكثر من 12 قبيلة في محافظة ذي قار تحذيراً وإنذاراً الى السيد مقتدى الصدر وعشيرته في ...

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