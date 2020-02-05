2020/02/05 | 14:02 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مكان الناشطين والمتظاهرين.. ما قصة كرفانات المثنى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
منذ الأسبوع الأول لتفجر الاحتجاجات الشعبية العراقية، عاد مجددا إلى الواجهة مطار المثنى الواقع بجانب الكرخ من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مكان الناشطين والمتظاهرين.. ما قصة كرفانات المثنى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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