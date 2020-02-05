مكان الناشطين والمتظاهرين.. ما قصة كرفانات المثنى

2020/02/05 | 14:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



منذ الأسبوع الأول لتفجر الاحتجاجات الشعبية العراقية، عاد مجددا إلى الواجهة مطار المثنى الواقع بجانب الكرخ من...

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