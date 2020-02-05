2020/02/05 | 14:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع “ديلي ميل” البريطاني، اليوم الأربعاء، بأن حالة من الفزع والذعر سادت في طائرة بريطانية كانت متجهة من نيويورك إلى لندن بعدما عثر على مسدس وجوازي سفر لكل من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على سلاح وجواز رئيس الحكومة البريطانية السابق داخل (تواليت) طائرة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على سلاح وجواز رئيس الحكومة البريطانية السابق داخل (تواليت) طائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).