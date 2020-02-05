عصابات مسلحة تجوب شوارع منطقتي المزرعة والحيدرية في النجف

2020/02/05 | 14:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، بأن مجاميع مسلحة تجوب شوارع منطقتي المزرعة والحيدرية في المحافظة.وذكر المصدر ، أن “عصابات مسلحة تم رصدها ضمن مناطق المزرعة والحيدرية في […]

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