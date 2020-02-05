2020/02/05 | 14:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، أن أعراض مرض كورونا تظهر خلال 14 يوما من الاصابة بالمرض، مشددة على ضرورة حجز الوافدين إلى العراق من الصين هذه المدة، للتأكد من سلامتهم.وقال الناطق باسم النقابة الدكتور جاسم العزاوي، في حديث لـ”العهد” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “مرض كورونا ينتقل من خلال الجسد عن طريق الجهاز التنفسي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الأطباء: يجب حجز الوافدين إلى العراق 14 يوما للتأكد من عدم إصابتهم بمرض “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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