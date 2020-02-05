سوق الحويش .. إرث قديم يواجه الاندثار

2020/02/05 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوق الحويش يعد من أهم المعالم التراثية في محافظة النجف الأشرف، وواجهة ثقافية للمدينة القديمة التي ترفد رواده بمختلف أنواع الكتب، هذا المعلم يحمل إرثاً ثقافياً يزيد عن 700 عام، أصابه الإهمال وعزف رواده عنه، بعدما سيطرت التكنلوجيا على جميع مفاصل حياتنا.

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