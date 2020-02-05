2020/02/05 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انفوجرافيك : مستشفى كورونا في 8 ايام بسعة 1000 سرير المستقلة / افتتحت الصين مستشفى “هوشنشان” في مدينة ووهان (بؤرة تفشي الفيروس) واستغرق بناء المستشفى 8 ايام فقط.
حسب وسائل اعلام صينية حيث بدأ العمل به يوم الاثنين 27 كانون الثاني 2020 وانتهى العمل .
وجاء البناء على اثر حدوث نقص الاماكن في مستشفيات المدينة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوجرافيك : مستشفى كورونا في 8 ايام بسعة 1000 سرير) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حسب وسائل اعلام صينية حيث بدأ العمل به يوم الاثنين 27 كانون الثاني 2020 وانتهى العمل .
وجاء البناء على اثر حدوث نقص الاماكن في مستشفيات المدينة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوجرافيك : مستشفى كورونا في 8 ايام بسعة 1000 سرير) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوجرافيك : مستشفى كورونا في 8 ايام بسعة 1000 سرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).