2020/02/05 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفوجرافيك : مستشفى كورونا في 8 ايام بسعة 1000 سرير المستقلة / افتتحت الصين مستشفى “هوشنشان” في مدينة ووهان (بؤرة تفشي الفيروس) واستغرق بناء المستشفى 8 ايام فقط.حسب وسائل اعلام صينية حيث بدأ العمل به يوم الاثنين 27 كانون الثاني 2020 وانتهى العمل .وجاء البناء على اثر حدوث نقص الاماكن في مستشفيات المدينة […]

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