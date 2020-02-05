البحيرة .. مدينة مصرية تنزف.. حريق خط بترول ومذبحتان في ثلاث أشهر

2020/02/05 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح سليمان/ البحيرة، هي مدينة هادئة تقع في شمال مصر، ولكن هذا الهدوء لم يمر طويلا

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