التخوف من “ضياع التظاهرات” مستمر.. جدل بشأن استقبال علاوي وفد من الساحات والتعهد باشراكهم في حكومته

2020/02/05 | 14:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازال تخوف المتظاهرين والحرص على “احتجاجات تشرين” من ضياعها، يثير مشاكل جانبية، ففضلا عن المصادمات المستمرة منذ ايام مع اصحاب القبعات الزرق واعتراض المتظاهرين على ان “تكون صبغة التظاهرات صدرية”، وتكليف محمد توفيق علاوي بعد موافقة “متظاهرين مجهولين”، ابدى المحتجون مؤخرا امتعاضات واعتراضات بشأن لقاء جمع بين علاوي ومتظاهرين “مجهولين” والتعهد بتسليم […]

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