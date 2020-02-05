النفط يرتفع على أمل أن تبدد تخفيضات إنتاج أثر فيروس الصين

2020/02/05 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات إنتاج أكبر لمواجهة تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا الصيني.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 31 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 54.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 49.82 دولار للبرميل.



وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق.

وفي اجتماع يوم الثلاثاء، استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمبعوث الصين لدي الأمم المتحدة في فيينا لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا علي الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي.

ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس آذار إلى فبراير شباط.

في غضون ذلك، زادت مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 31 يناير كانون الثاني بواقع 4.2 مليون برميل إلى 432.9 مليون برميل بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء.



والرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة 2.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق يوم الأربعاء التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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