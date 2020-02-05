القبعات الزرقاء المقتدائية… نسخة الحرس الثوري الايراني في العراق

2020/02/05 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كاظم البغدادي لايخفى ما يقوم به الحرس الثوري الايراني من عمليات ودسائس يستهدف بها الابرياء من شعوب المنطقة والشعوب الاخرى, وتجنيد المرتزقة وضمها تحت يافضته, لتكون مصدر تهديم لشعوبهم والشعوب...أكمل القراءة ←

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