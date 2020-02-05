المرجعية الشيعية في العراق .. المخفي والمعلن

2020/02/05 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:يوسف تيلجي الدين ليس صلاة ومواعظ وتجارة كلام ، أنما الدين هو خدمة الراعي لرعيته ..كاتب المقال تنويه : أقر أن هذا المقال المختصر هو غير تام وغير كامل...أكمل القراءة ←

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