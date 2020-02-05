مقتدى الصدر(أسطورة لاتتكرر ) سياسي , مرجع, وكيل , موالي , ثائر, مقاوم , منظر , وان جاز التعبير حبيبي!!!

2020/02/05 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كرار حيدر الموسوي بعد سقوط النظام المباد، برزت عدة زعامات دينية ومنها زعامة السيد مقتدى الصدر ليس لكونه مرجعاً دينياً أو محترفاً سياسياً بل لكونه أبناً للشهيد الصدر الثاني.وعمدَّ...أكمل القراءة ←

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