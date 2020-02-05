2020/02/05 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:كرار حيدر الموسوي بعد سقوط النظام المباد، برزت عدة زعامات دينية ومنها زعامة السيد مقتدى الصدر ليس لكونه مرجعاً دينياً أو محترفاً سياسياً بل لكونه أبناً للشهيد الصدر الثاني.
وعمدَّ...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر(أسطورة لاتتكرر ) سياسي , مرجع, وكيل , موالي , ثائر, مقاوم , منظر , وان جاز التعبير حبيبي!!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعمدَّ...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر(أسطورة لاتتكرر ) سياسي , مرجع, وكيل , موالي , ثائر, مقاوم , منظر , وان جاز التعبير حبيبي!!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر(أسطورة لاتتكرر ) سياسي , مرجع, وكيل , موالي , ثائر, مقاوم , منظر , وان جاز التعبير حبيبي!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).