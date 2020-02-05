المالكي يهاجم واشنطن: ارتكبت ممارسات خطيرة في العراق

2020/02/05 | 14:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الأربعاء، أن الممارسات "التراكمية الخطيرة" للحكومة الأميركية "ضد" العراق "تنسف إدعاءاتها بالتبشير بالديم...

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