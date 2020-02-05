نائب: قرار اخراج القوات الأميركية ملزم لحكومة علاوي

2020/02/05 | 14:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الأربعاء، أن قرار مجلس النواب العراقي باخراج القوات الأمريكية هو ملزم للحكومة الجديدة، معتبرا ان تلك القوات بات...

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