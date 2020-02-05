تعافى 910 مريض من الفيروس القاتل كورونا

2020/02/05 | 14:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… فادت منصة “جون هوبكنز” التي تواكب لحظة بلحظة بيانات فيروس كورونا وحالات الإصابة والتعافي منه أنه تعافى 910 مرضى من الفيروس القاتل.وبحسب المنصة فإنه حتى اليوم الأربعاء توفي 493 شخصا بسبب الكورونا، بينما وصل عدد المصابين إلى 24562، غالبيتهم في الصين.ونقلت “رويترز” اليوم تأكيد لجنة الصحة الوطنية بالصين أن عدد الوفيات الناجمة […]

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