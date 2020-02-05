إيران تبدأ بتصنيع أول سيارة كهربائية

2020/02/05 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لمجموعة “مبنا” الإيرانية عباس علي آبادي، الاثنين عن ابرام مذكرة مع شركة “سايبا” للسيارات، لبدء تصنيع اول سيارة كهربائية ايرانية.ونقلت وكالة “فارس” عن آبادي قوله، إن “شركة مبنا الصناعية ومنذ فترة تتابع برنامجا لايجاد البنى التحتية المخصصة لصناعة السيارات الكهربائية، وتستهدف تصميم وتصنيع اول سيارة كهربائية ايرانية بالتعاون مع سايبا”.وأضاف

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