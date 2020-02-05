إيران تتعهد ببناء مُدن سورية خلال 3 أعوام.. لكن بكفالة!

2020/02/05 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق بحث وفد إيراني مع المسؤولين السوريين سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات، كذلك تمت مناقشة كيفية إزالة العراقيل لإعطاء زخم للتعاون بين البلدين.وأبدى رئيس الوفد الإيراني أحمد وند، استعداد بلاده للتعاون التام مع سوريا في المجال الاقتصادي، كاشفا عن قدوم إحدى الشركات الإيرانية بغرض صيانة وتأهيل المطارات السورية.[…]

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