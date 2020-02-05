الترية تكشف اسباب غلق مدرسة قرب مستشفى الفرات المخصصة لـ”حجر الوافدين”.. وتتحدث عن “كورونا”

2020/02/05 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضحت وزارة التربية اسباب غلق احدى المدارس في جانب الكرخ والقريبة من مستشفى الفرات الواقعة على مطار بغداد، المخصصة لـ”حجر الوافدين” والتأكد من اصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.وقالت التربية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “اسباب غلق مدرسة التآخي الابتدائية في قاطع الجهاد/ الفرات التابعة للمديرية العامة للتربية في […]

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