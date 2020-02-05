الهند تعلن استمرار العراق كأكبر مصدر للنفط الخام اليها

2020/02/05 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أظهرت البيانات الاقتصادية للإدارة العامة للمعلومات والإحصائيات التجارية التابعة لوزارة التجارة الهندية، استمرار العراق كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند، تليه السعودية، وذلك رغم تراجع نصيب الشرق الأوسط من إجمالي واردات البلاد من النفط الخام.ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن هذه البيانات أن الهند استوردت خلال العام الماضي 222.2 مليون طن، مقابل 225 مليون […]

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